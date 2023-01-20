Связано ли переименование села Харьковщины в Залужное с главнокомандующим ВСУ
Новое название, которое планируют присвоить селу Ватутино Нововодолажской громады Харьковской области, не связано с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал изданию «Слободской край». По его словам, идея нового названия возникла из-за географического расположения села.
«Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Ольховатка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия — село Залужное», — пояснил Есин.
Напомним, что о переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета. В документе говорится, что депутаты будут ходатайствовать об изменении названия перед Верховной Радой.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 10:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое название, которое планируют присвоить селу Ватутино Нововодолажской громады Харьковской области, не связано с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.".