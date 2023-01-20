Связано ли переименование села Харьковщины в Залужное с главнокомандующим ВСУ

Новое название, которое планируют присвоить селу Ватутино Нововодолажской громады Харьковской области, не связано с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал изданию «Слободской край». По его словам, идея нового названия возникла из-за географического расположения села.

«Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Ольховатка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия — село Залужное», — пояснил Есин.

Напомним, что о переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета. В документе говорится, что депутаты будут ходатайствовать об изменении названия перед Верховной Радой.