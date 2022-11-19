Дров не хватает: лесхоз на Харьковщине просит разрешить масштабную вырубку

Профильная комиссия Харьковского облсовета рассмотрела просьбу ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» разрешить выборочные санитарные вырубки на территории объектов природно-заповедного фонда местного значения. При условии доработки, вопрос вынесут на сессию.

Об этом сообщает в Facebook Харьковский облсовет.

По словам представителя исполнительного аппарата облсовета Ильи Крючкова, последний раз санитарная вырубка объектов природно-заповедного фонда местного значения лесного хозяйства проводилась 10 лет назад.

«Проект решения предусматривает две цели — очистка леса от больных деревьев и обеспечение военных и населения дровами», — отметил он.

Отмечается, что ранее лесхоз уже получил согласование департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОВА. По словам директора департамента Андрея Нереты, сейчас потребность области в дровах составляет 324 тысячи кубических метров, удовлетворить которую имеющимися возможностями очень трудно. Особая ситуация сложилась в Чугуевском районе, где не разминированными остаются лесные массивы Волчанщины и Купянщины.

«Начинать лесозаготовку без разминирования невозможно, поэтому есть дефицит дров. Ожидается, что помощь в разминировании предоставят международные миссии через соответствующий промежуток времени, но дрова нужны уже сейчас и военным, и социальным объектам. Поэтому мы просим разрешить санитарные выборочные вырубки в пределах Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства», — отметил Нерета.

По словам депутата облсовета Валерия Белокудри, за санитарными вырубками необходимо наладить действенный контроль.

«Кроме этого, в области есть большие площади лесов, где были большие пожары. Эти площади надо расчищать, чтобы высадить новые леса. Расчистка этих площадей может дать гораздо больше дров, чем санитарная вырубка», — считает Белокудря.

Как отметил первый замначальника облуправления лесного и охотничьего хозяйства Александр Лысенко, на 373 гектарах площадей лесного хозяйства планируется заготовить 17 тысяч кубических метров дров.

«Санитарные вырубки согласованы и рекомендованы соответствующими структурами. Кроме расчистки буреломов будет получена именно дровяная лесная продукция, а не деловая. Лесхоз готов предоставить депутатам все возможности для контроля за санитарными вырубками на его территории. Важно также учесть, что поставлять дрова гораздо дешевле именно тем заказчикам, которые находятся вблизи лесного массива, чтобы избежать лишних затрат на транспортировку», — отметил Лысенко.

Депутаты поручили исключить деревья твердых пород из перечня таких, которые подлежат санитарной рубке, а также предусмотрели создание комиссии, которая будет контролировать проведение таких рубок. Если указанные поручения будут учтены, вопрос вынесут на пленарное заседание сессии.