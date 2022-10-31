На бесплатные дрова претендуют 165 тысяч семей — распоряжение Синегубова

Харьковская ОВА утвердила объемы дров для отопления от государства, которые могут бесплатно получить жители региона.

Соответствующее распоряжение подписал председатель ОВА Олег Синегубов.

Всего заявки на получение дров подали более 165 тысяч семей региона:

— Богодуховский район — 52271 семья;

— Изюмский район — 25267 семей;

— Красноградский район — 13255 семей;

— Купянский район — 11271 семья;

— Лозовской район — 3622 семьи;

— Харьковский район — 35938 семей;

— Чугуевский район — 23575 семей.

Каждое домохозяйство может получить древесины не более чем на 10 тысяч гривен. Доставка дров компенсируется за счет средств субвенции.

Первоочередному обеспечению подлежат домохозяйства, в которых проживают:

— одиноко проживающие лица/супруги пожилого возраста;

— семьи, в состав которых входят лица с инвалидностью 1 группы;

— семьи, в состав которых входят дети с инвалидностью подгруппы «А»;

— семьи, в состав которых входят только нетрудоспособные лица (дети, пенсионеры, лица с инвалидностью и т.д.);

— семьи, в которых воспитываются трое и более детей, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

— одинокие отец или мать, имеющие на воспитании детей в возрасте до 14 лет;

— семьи, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.