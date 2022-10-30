Дрова от государства бесплатно: программа стартует на Харьковщине 31 октября
С 31 октября стартует выдача топливной древесины в восьми регионах, среди которых и Харьковская область.
На получение бесплатной древесины могут претендовать все домохозяйства Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей, но предоставлять ее будут в порядке очередности, с учетом критериев уязвимости категорий населения, пишет Минреинтеграции.
Согласно решению Кабмина, жители указанных областей будут получать древесину с доставкой на дом.
Чтобы претендовать на такую помощь, необходимо подать заявление в органы местной власти. Очередность определяют областные военные администрации.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 31 октября стартует выдача топливной древесины в восьми регионах, среди которых и Харьковская область.".