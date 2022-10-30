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Дрова от государства бесплатно: программа стартует на Харьковщине 31 октября

Общество 20:50   30.10.2022
Елена Нагорная
Дрова от государства бесплатно: программа стартует на Харьковщине 31 октября

С 31 октября стартует выдача топливной древесины в восьми регионах, среди которых и Харьковская область.

На получение бесплатной древесины могут претендовать все домохозяйства Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей, но предоставлять ее будут в порядке очередности, с учетом критериев уязвимости категорий населения, пишет Минреинтеграции.

Согласно решению Кабмина, жители указанных областей будут получать древесину с доставкой на дом.

Чтобы претендовать на такую помощь, необходимо подать заявление в органы местной власти. Очередность определяют областные военные администрации.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 20:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 31 октября стартует выдача топливной древесины в восьми регионах, среди которых и Харьковская область.".