Дрова от государства бесплатно: программа стартует на Харьковщине 31 октября

С 31 октября стартует выдача топливной древесины в восьми регионах, среди которых и Харьковская область.

На получение бесплатной древесины могут претендовать все домохозяйства Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей, но предоставлять ее будут в порядке очередности, с учетом критериев уязвимости категорий населения, пишет Минреинтеграции.

Согласно решению Кабмина, жители указанных областей будут получать древесину с доставкой на дом.

Чтобы претендовать на такую помощь, необходимо подать заявление в органы местной власти. Очередность определяют областные военные администрации.