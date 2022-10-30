Дрова від держави безкоштовно: програма стартує на Харківщині 31 жовтня

Із 31 жовтня розпочнеться видача паливної деревини у восьми регіонах, серед яких і Харківська область.

На отримання безкоштовної деревини можуть претендувати всі домогосподарства Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, але надаватимуть її в порядку черговості, з урахуванням критеріїв уразливості категорій населення, пише Мінреінтеграції.

Згідно з рішенням Кабміну, мешканці вказаних областей отримуватимуть деревину з доставкою додому.

Щоб претендувати на таку допомогу, необхідно подати заяву до органів місцевої влади. Черговість визначають обласні військові адміністрації.