Live
  • Неділя 30.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Дрова від держави безкоштовно: програма стартує на Харківщині 31 жовтня

Економіка 20:50   30.10.2022
Олена Нагорна
Дрова від держави безкоштовно: програма стартує на Харківщині 31 жовтня

Із 31 жовтня розпочнеться видача паливної деревини у восьми регіонах, серед яких і Харківська область.

На отримання безкоштовної деревини можуть претендувати всі домогосподарства Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, але надаватимуть її в порядку черговості, з урахуванням критеріїв уразливості категорій населення, пише Мінреінтеграції.

Згідно з рішенням Кабміну, мешканці вказаних областей отримуватимуть деревину з доставкою додому.

Щоб претендувати на таку допомогу, необхідно подати заяву до органів місцевої влади. Черговість визначають обласні військові адміністрації.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:50
Постановка харківського театру Шевченка стала найкращою на фестивалі в Іраку
18:25
8 населених пунктів обстріляли російські військові на Харківщині – Генштаб
18:05
Ворожий вертоліт “приземлили” на Харківщині
17:01
11 харківських священників УПЦ Московського патріархату втекли в РФ – ЗМІ
15:36
Дві новенькі пожежні автоцистерни отримали харківські надзвичайники (фото)

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дрова від держави безкоштовно: програма стартує на Харківщині 31 жовтня»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 20:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 31 жовтня розпочнеться видача паливної деревини у восьми регіонах, серед яких і Харківська область.".