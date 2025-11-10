Live

Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси

Суспільство 13:37   10.11.2025
Вікторія Яковенко
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси Фото: Харківська міськрада

Станом на 10 листопада в Харкові функціонують 35 бюветів з безкоштовною водою. Такі джерела знаходяться в усіх районах, повідомили в пресслужбі міськради.

Адреси цих локацій:

адреса бюветов с водой в Харькове
Фото: Харківська міськрада
адреса бюветов с водой в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Нагадаємо, вода до бюветів подається з централізованого водопроводу, проходить багаторівневу систему очищення та мінералізується. У разі перебоїв з електропостачанням джерела переводяться в режим роботи від генератора, а подачу води забезпечує власна свердловина», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, станом на кінець серпня жителі Харкова набрали у бюветах з безкоштовною водою понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок, зазначали у КП «Харківводоканал».

Також нагадаємо, бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот «Харків – твій дім». Там з’явився сервіс «Знайти бювети». Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.

Читайте також: Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
10.11.2025, 14:19
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
10.11.2025, 11:55
В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор
В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор
10.11.2025, 12:07
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
10.11.2025, 10:41
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
10.11.2025, 13:37
Мільйонні збитки: на Харківщині зрубали майже 650 дерев, кого підозрюють
Мільйонні збитки: на Харківщині зрубали майже 650 дерев, кого підозрюють
10.11.2025, 13:14

Новини за темою:

03.11.2025
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? – Пекар про залізничні квитки
28.10.2024
Безкоштовна реабілітація для переселенців на Харківщині: інструкція ОВА
25.07.2024
Терехов розповів про “Острів” у Харкові та що в місті безплатне
28.12.2023
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
06.12.2023
Безплатно в Харкові перевезуть майже 150 млн пасажирів: які збитки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 листопада в Харкові функціонують 35 бюветів з безкоштовною водою. Такі джерела знаходяться в усіх районах, повідомили в пресслужбі міськради.".