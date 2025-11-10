Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Станом на 10 листопада в Харкові функціонують 35 бюветів з безкоштовною водою. Такі джерела знаходяться в усіх районах, повідомили в пресслужбі міськради.
Адреси цих локацій:
«Нагадаємо, вода до бюветів подається з централізованого водопроводу, проходить багаторівневу систему очищення та мінералізується. У разі перебоїв з електропостачанням джерела переводяться в режим роботи від генератора, а подачу води забезпечує власна свердловина», – зазначили у міськраді.
Нагадаємо, станом на кінець серпня жителі Харкова набрали у бюветах з безкоштовною водою понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок, зазначали у КП «Харківводоканал».
Також нагадаємо, бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот «Харків – твій дім». Там з’явився сервіс «Знайти бювети». Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.
Читайте також: Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бесплатно, бюветы, вода, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 13:37;