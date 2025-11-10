Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси

Станом на 10 листопада в Харкові функціонують 35 бюветів з безкоштовною водою. Такі джерела знаходяться в усіх районах, повідомили в пресслужбі міськради.

Адреси цих локацій:

«Нагадаємо, вода до бюветів подається з централізованого водопроводу, проходить багаторівневу систему очищення та мінералізується. У разі перебоїв з електропостачанням джерела переводяться в режим роботи від генератора, а подачу води забезпечує власна свердловина», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, станом на кінець серпня жителі Харкова набрали у бюветах з безкоштовною водою понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок, зазначали у КП «Харківводоканал».

Також нагадаємо, бювети з питною водою в Харкові нанесли на мапу. Знайти їх відтепер можна через міський чат-бот «Харків – твій дім». Там з’явився сервіс «Знайти бювети». Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.