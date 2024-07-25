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Терехов розповів про “Острів” у Харкові та що в місті безплатне

Суспільство 11:11   25.07.2024
Оксана Горун
Терехов розповів про “Острів” у Харкові та що в місті безплатне Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про те, як допомагають мешканцям прифронтового міста та готують його до зими.

“Сьогодні основне наше завдання – зробити так, щоб ми були на так званому “Острові”. Що це означає? Це перш за все децентралізація системи опалення, енергопостачання та водопостачання. Ми дуже ретельно працюємо з міжнародними організаціями, з Урядом… Були виділені кошти Урядом 2 мільярди. Ми вже об’явили тендер на закупівлю когенераційних установок. Крім цього, приєднався Світовий банк. Він теж дав нам кошти. Працюємо дуже серйозно з міжнародними фінансовими інституціями щодо виділення кредитів на закупівлю когенераційних установок і газогенераторів. Тому сьогодні ми робимо все можливе, щоб Харків стало пройшов опалювальний сезон“, – сказав Терехов.

Він також зазначив: розуміє, що в багатьох жителів прифронтового міста є фінансові проблеми, тож вони не можуть закупити генератори, обігрівачі та інше обладнання, щоб самостійно забезпечити собі тепло та світло взимку.

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Чудово розумію, що в людей не вистачає грошей. Тому сьогодні весь громадський транспорт у місті, починаючи з початку війни, безплатний. І це підтримка людям. Крім цього, ми звільнили місцевий бізнес від місцевих податків і зборів. І це обігові кошти для бізнесу. Ми безплатно годуємо людей. Кожного дня десь приблизно 41-42 тисячі мешканців міста та вимушених переселенців годуються безплатно”, – розповів мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про те, як допомагають мешканцям прифронтового міста та готують його до зими".