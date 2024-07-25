Терехов рассказал про «Остров» в Харькове и что в городе бесплатное
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как помогают жителям прифронтового города и готовят его к зиме.
«Сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы мы были на так называемом «Острове». Что это значит? Это, прежде всего, децентрализация системы отопления, энергоснабжения и водоснабжения. Мы очень усердно работаем с международными организациями, с правительством… Были выделены средства правительством 2 миллиарда. Мы уже объявили тендер на закупку когенерационных установок. Кроме того, подключился Всемирный банк. Он тоже дал нам деньги. Работаем очень серьезно с международными финансовыми институтами по выделению кредитов на закупку когенерационных установок и газогенераторов. Поэтому сегодня мы делаем все возможное, чтобы Харьков устойчиво прошел отопительный сезон», — сказал Терехов.
Он также отметил: понимает, что у многих жителей прифронтового города есть финансовые проблемы, так что они не могут закупить генераторы, обогреватели и прочее оборудование, чтобы самостоятельно обеспечить себе тепло и свет зимой.
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«Прекрасно понимаю, что у людей не хватает денег, поэтому сегодня весь общественный транспорт в городе, начиная с начала войны, бесплатный. И это поддержка людям. Кроме того, мы освободили местный бизнес от местных налогов и сборов. И это оборотные средства для бизнеса. Мы бесплатно кормим людей. Каждый день примерно 41-42 тысячи жителей города и вынужденных переселенцев сегодня получают питание бесплатно», — перечислил мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бесплатно, зима, налоги, новости Харькова, опалення, отопление, терехов, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как помогают жителям прифронтового города и готовят его к зиме".