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Терехов рассказал про «Остров» в Харькове и что в городе бесплатное

Общество 11:11   25.07.2024
Оксана Горун
Терехов рассказал про «Остров» в Харькове и что в городе бесплатное Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как помогают жителям прифронтового города и готовят его к зиме.

«Сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы мы были на так называемом «Острове». Что это значит? Это, прежде всего, децентрализация системы отопления, энергоснабжения и водоснабжения. Мы очень усердно работаем с международными организациями, с правительством… Были выделены средства правительством 2 миллиарда. Мы уже объявили тендер на закупку когенерационных установок. Кроме того, подключился Всемирный банк. Он тоже дал нам деньги. Работаем очень серьезно с международными финансовыми институтами по выделению кредитов на закупку когенерационных установок и газогенераторов. Поэтому сегодня мы делаем все возможное, чтобы Харьков устойчиво прошел отопительный сезон», — сказал Терехов.

Он также отметил: понимает, что у многих жителей прифронтового города есть финансовые проблемы, так что они не могут закупить генераторы, обогреватели и прочее оборудование, чтобы самостоятельно обеспечить себе тепло и свет зимой.

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«Прекрасно понимаю, что у людей не хватает денег, поэтому сегодня весь общественный транспорт в городе, начиная с начала войны, бесплатный. И это поддержка людям. Кроме того, мы освободили местный бизнес от местных налогов и сборов. И это оборотные средства для бизнеса. Мы бесплатно кормим людей. Каждый день примерно 41-42 тысячи жителей города и вынужденных переселенцев сегодня получают питание бесплатно», — перечислил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как помогают жителям прифронтового города и готовят его к зиме".