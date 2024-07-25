Будет работать и без света — мэр Харькова о новой системе тревог в городе

Система дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, позволит харьковчанам знать о непосредственной опасности для города даже во время блэкаутов.

Подробности в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги для Харькова. Это слишком важный вопрос, потому что тогда будут работать и банковские учреждения, и торговые центры в полном объеме. Поэтому я надеюсь, что где-то в начале осени мы будем иметь уже дифференцированные воздушные тревоги, и люди будут понимать, когда ракеты летят в Харьков, а когда — в Харьковскую область», — сказал Терехов.

На вопрос ведущей, будет ли новая система учитывать потенциальное отсутствие электроэнергии, мэр Харькова ответил: «Да, действительно, она будет учитывать это. Она будет работать независимо от того, есть ли напряжение или нет напряжения. Мы так все выстраиваем, чтобы люди понимали, что если раздается воздушная тревога, обязательно будет попадание по городу Харькову. Тогда они будут очень осторожны и, когда такая тревога будет звучать, будут понимать угрозу и прятаться».

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Сейчас, пояснил мэр, тревоги в Харькове — очень часто, и люди привыкли к ним, поэтому многие игнорируют угрозу. Очередная такая затяжная тревога в городе — прямо сейчас, по состоянию на 10:14 25 июля она длится уже 1 сутки 15 часов и 42 минуты.