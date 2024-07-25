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Терехов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от вчерашних обстрелов

Происшествия 10:03   25.07.2024
Оксана Горун
Терехов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от вчерашних обстрелов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в целом за день в городе пострадали 12 человек. Он привел подробности обо всех «прилетах».

«Действительно, был очень трудный день вчера. Началось все с пяти утра, когда россияне обстреляли город Харьков. Были попадания в частный дом, офисные строения очень пострадали. Кстати, там размещался гуманитарный центр разминирования швейцарской фирмы. И пострадали офисное помещение, автомобили этого фонда разминирования. Днем россияне ударили по промышленному предприятию города Харькова. Был повторный удар кассетным «Искандером». И очень много пострадало людей, находившихся рядом с этим производственным предприятием. И в конце дня уже попали в частный сектор, где тоже пострадали люди. В общей сложности пострадали 12 человек. Они находятся в больнице, средней тяжести травмы», — проинформировал Терехов.

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На данный момент воздушная тревога в Харькове продолжается — она длится уже больше суток и 15 часов. Мэр города призвал харьковчан соблюдать осторожность. При этом он признал: многие уже привыкли к тревогам и игнорируют их, в том числе — кафе, магазины и другие субъекты предпринимательской деятельности, которые продолжают работать во время угроз.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в целом за день в городе пострадали 12 человек. Он привел подробности обо всех «прилетах»".