Терехов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от вчерашних обстрелов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в целом за день в городе пострадали 12 человек. Он привел подробности обо всех «прилетах».
«Действительно, был очень трудный день вчера. Началось все с пяти утра, когда россияне обстреляли город Харьков. Были попадания в частный дом, офисные строения очень пострадали. Кстати, там размещался гуманитарный центр разминирования швейцарской фирмы. И пострадали офисное помещение, автомобили этого фонда разминирования. Днем россияне ударили по промышленному предприятию города Харькова. Был повторный удар кассетным «Искандером». И очень много пострадало людей, находившихся рядом с этим производственным предприятием. И в конце дня уже попали в частный сектор, где тоже пострадали люди. В общей сложности пострадали 12 человек. Они находятся в больнице, средней тяжести травмы», — проинформировал Терехов.
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На данный момент воздушная тревога в Харькове продолжается — она длится уже больше суток и 15 часов. Мэр города призвал харьковчан соблюдать осторожность. При этом он признал: многие уже привыкли к тревогам и игнорируют их, в том числе — кафе, магазины и другие субъекты предпринимательской деятельности, которые продолжают работать во время угроз.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: в целом за день в городе пострадали 12 человек. Он привел подробности обо всех «прилетах»".