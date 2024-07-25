Трое погибших и 19 пострадавших от обстрелов Харьковщины за сутки — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 июля сообщил о трагических последствиях массированных ударов по Харьковской области в течение минувших суток.
Три человека погибли от удара ракетой «Искандер» по Лозовой. Еще шесть человек там пострадали. Под обстрелом был объект инфраструктуры.
12 человек пострадали от ударов по Харькову.
«12-24 — 14:24, г. Харьков, Холодногорский район. В результате ракетных ударов «Искандер» горела трава, повреждено здание предприятия. Пострадали девять человек. 16:55, г. Харьков, Шевченковский район. В результате обстрела КАБ горел дом. Уничтожены три автомобиля. Повреждены пять частных жилых домов, три хозяйственные постройки, два автомобиля и четыре гаража. Пострадали три человека», — сообщил Синегубов.
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В Малоданиловской громаде после удара КАБ вечером 25 июля горела трава на открытой территории.
Рано утром 25 июля армия РФ терроризировала Купянский район
«05:12, Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела КАБ горели два частных дома, разрушены пять домов, четыре автомобиля. Пострадал мужчина. 04:30, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБ горел частный дом. 04:23, Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. В результате обстрела КАБ повреждены пять частных домов и гараж», — перечислил данные о последствиях атак начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 июля сообщил о трагических последствиях массированных ударов по Харьковской области в течение минувших суток".