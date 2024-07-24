Трое пострадавших – россияне ударили ракетой по Лозовой Харьковской области

Россияне нанесли ракетный удар по городу Лозовая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По только что полученной информации в городе Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект. В результате ракетного удара пострадали 3 человека, еще по 4 — продолжаются поисковые работы», — рассказал Синегубов.