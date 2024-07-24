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Трое пострадавших – россияне ударили ракетой по Лозовой Харьковской области

Происшествия 13:27   24.07.2024
Оксана Якушко
Трое пострадавших – россияне ударили ракетой по Лозовой Харьковской области

Россияне нанесли ракетный удар по городу Лозовая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По только что полученной информации в городе Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект. В результате ракетного удара пострадали 3 человека, еще по 4 — продолжаются поисковые работы», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетный удар по городу Лозовая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".