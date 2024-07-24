Трое пострадавших – россияне ударили ракетой по Лозовой Харьковской области
Россияне нанесли ракетный удар по городу Лозовая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По только что полученной информации в городе Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект. В результате ракетного удара пострадали 3 человека, еще по 4 — продолжаются поисковые работы», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Лозовая, Олег Синегубов, ракета, ракетний удар, россияне, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 13:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетный удар по городу Лозовая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".