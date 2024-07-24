Тысячи жителей – с поврежденным жильем – ХОВА об ударах по Харькову и области
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности ударов РФ по Харькову и области утром и днем 24 июля.
«У нас были удары ракетной системы типа «Искандер-М» по жилому району. К счастью, пострадавших в результате удара не было, однако снова гражданский объект инфраструктуры разрушен. Это было офисное помещение организации ООН, занимающееся гуманитарным разминированием. Пострадала гражданская инфраструктура, гражданские авто разрушены. Выбиты окна, тысячи жителей остались с поврежденным жильем. «Шахед» попал в гражданский объект в пригороде Харькова. Это был экопарк. Также имеем разрушение. Пострадавших там нет. 5 минут назад есть по Харькову два ракетных удара, место «прилета» еще устанавливается», — сказал Синегубов.
Кроме этого, за прошедшие сутки враг ударил 13 КАБами по Харьковщине, добавил глава ХОВА.
Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. «Прилет» был на территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».
Также по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. На месте попадания сильный пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жилье, область, пострадали, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности ударов РФ по Харькову и области утром и днем 24 июля.".