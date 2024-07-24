В Харькове продолжают раздаваться взрывы: Синегубов призвал быть осторожными

Около 05:30 в Харькове было слышно по меньшей мере еще два взрыва.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит повторные удары и призвал быть осторожными.

Быть в укрытиях призвал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Напомним, до этого в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу.