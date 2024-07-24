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В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова

Происшествия 05:22   24.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова

Около 05:15 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 05:22;

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