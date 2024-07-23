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Число обстрелов севера Харьковщины возросло: в ОТГВ «Харьков» назвали причины

Общество 18:51   23.07.2024
Елена Нагорная
Число обстрелов севера Харьковщины возросло: в ОТГВ «Харьков» назвали причины

На Харьковском направлении фиксируют увеличение количества вражеских обстрелов, сообщил в эфире нацмарафона представитель отдела коммуникаций ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Если две-три недели назад мы фиксировали 360 обстрелов в сутки в среднем, то сейчас эта цифра значительно увеличилась — ежесуточно мы имеем более 400, 450, 470 обстрелов», — проинформировал Саранцев.

По его словам, меняется и интенсивность боевых действий. Несколько дней назад было пять столкновений в течение суток, вчера — десять, сегодня — 11.

«Это все же попытки россиян восстановить утраченное положение, продвинуться вперед, занять рубежи, которые они ранее потеряли. Поэтому они пытаются всеми способами достичь своей цели», — сказал представитель отдела коммуникаций.

Тактика врага, по его оценке, остается неизменной.

«Он действует небольшими штурмовыми группами, пытаясь прорвать нашу оборону и закрепиться на захваченных рубежах. Технику он использует по минимуму, ствольную артиллерию и РСЗО — исключительно с территории РФ. Кроме того, с целью заглушить связь наших войск и противодействовать нашим FPV-дронам противник активно применяет мощные средства РЭБ. Собственными БпЛА осуществляет детальную разведку местности. Также с помощью своих дронов пытается наносить удары по нашим войскам», — рассказал Саранцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении фиксируют увеличение количества вражеских обстрелов, сообщил в эфире нацмарафона представитель отдела коммуникаций ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".