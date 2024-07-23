Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00

На севере Харьковщины без особых изменений — оккупанты 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также на Харьковском направлении враг сбросил более десятка КАБов вблизи шести населенных пунктов.

На Купянском направлении были безуспешные попытки военных РФ продвинуться в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки.