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Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00

Происшествия 18:13   23.07.2024
Елена Нагорная
Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины без особых изменений — оккупанты 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также на Харьковском направлении враг сбросил более десятка КАБов вблизи шести населенных пунктов.

На Купянском направлении были безуспешные попытки военных РФ продвинуться в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки.

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Автор: Елена Нагорная
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23.07.2024, 18:13

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины без особых изменений — оккупанты 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".