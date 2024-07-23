Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На севере Харьковщины без особых изменений — оккупанты 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также на Харьковском направлении враг сбросил более десятка КАБов вблизи шести населенных пунктов.
На Купянском направлении были безуспешные попытки военных РФ продвинуться в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины без особых изменений — оккупанты 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".