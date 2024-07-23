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Безуспішні атаки ворога на півночі Харківщини та під Куп’янськом – ГШ на 16:00

Події 18:13   23.07.2024
Олена Нагорна
Безуспішні атаки ворога на півночі Харківщини та під Куп’янськом – ГШ на 16:00

На півночі Харківщини без особливих змін – окупанти 11 разів безуспішно атакували у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Також на Харківському напрямку ворог скинув понад десяток КАБів поблизу шести населених пунктів.

На Куп’янському напрямку були безуспішні спроби військових РФ просунутись у районах Петропавлівки, Глушківки, Андріївки та Стельмахівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини без особливих змін – окупанти 11 разів безуспішно атакували у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".