Безуспішні атаки ворога на півночі Харківщини та під Куп’янськом – ГШ на 16:00
На півночі Харківщини без особливих змін – окупанти 11 разів безуспішно атакували у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Також на Харківському напрямку ворог скинув понад десяток КАБів поблизу шести населених пунктів.
На Куп’янському напрямку були безуспішні спроби військових РФ просунутись у районах Петропавлівки, Глушківки, Андріївки та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, КАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини без особливих змін – окупанти 11 разів безуспішно атакували у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".