Ворог кинув велику кількість живої сили на Куп’янський напрямок – Беседін

Ситуація на Куп’янському напрямку – без змін, ворог продовжує обстрілювати населені пункти, повідомив в етері «Еспресо» начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Ворог постійно підходить до фактично визначених рубежів, намагається вийти до лівого берега, має тактичні успіхи. Дуже велику кількість живої сили, техніки, озброєння зараз кинуто на Куп’янський напрямок. І розуміння того, що чітка задача – вийти на лівий берег, а ми розуміємо, якщо ворог підійде до лівого берега річки Оскіл, то єдина тактика, яку він застосовує – це знищення. І це буде з містом Куп’янськ. Але ми впевнені в наших хлопцях і дівчатах в ЗСУ», – сказав Беседін.

Він також повідомив, що завдяки платформі «Куп’янський дрон», яка стартувала наприкінці березня, захисникам України вже передано 125 FPV-дронів. Понад 220 інженерів, які збирають БпЛА, зареєструвалися на платформі.