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Враг бросил большое количество живой силы на Купянское направление – Беседин

Общество 13:45   23.07.2024
Виктория Яковенко
Враг бросил большое количество живой силы на Купянское направление – Беседин скриншот

Ситуация на Купянском направлении – без изменений, враг продолжает обстреливать населенные пункты, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Враг постоянно подходит к фактически определенным рубежам, пытается выйти к левому берегу, имеет тактические успехи. Очень большое количество живой силы, техники, вооружения сейчас брошено на Купянское направление. И понимание того, что четкая задача – выйти на левый берег, а мы понимаем, если враг подойдет к левому берегу реки Оскол, то единственная тактика, которую он применяет – это уничтожение. И это будет с городом Купянск. Но мы уверены в наших ребятах в ВСУ», — сказал Беседин.

Он также сообщил, что с помощью платформы «Купянский дрон», стартовавшей в конце марта, защитникам Украины уже передано 125 FPV-дронов. Более 220 инженеров, собирающих БпЛА, зарегистрировались на платформе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении – без изменений, враг продолжает обстреливать населенные пункты, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.".