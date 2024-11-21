18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Пять боев продолжаются.