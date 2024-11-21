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18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

Общество 16:50   21.11.2024
Виктория Яковенко
18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Пять боев продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".