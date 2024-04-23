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Первые «Купянские дроны», собранные инженерами, передали воинам Харьковщины

Общество 17:07   23.04.2024
Оксана Якушко
Первые «Купянские дроны», собранные инженерами, передали воинам Харьковщины

Шесть беспилотников передали 123-му отдельному батальону Сил ТрО, который защищает Купянское направление, сообщили в ХОВА.

В конце марта на сайте Купянского горсовета стартовала платформа «Купянский дрон». За первые недели зарегистрировались более 100 пользователей. За этот небольшой промежуток времени инженеры из разных уголков Украины собраны 15 FPV-дронов.

Также часть БпЛА, которые собрали в рамках платформы «Купянский дрон», тестируют специалисты. После этого их отправят в воинские части. Кроме того, инженеры гарантированно получат частичную компенсацию в размере 7500 гривен.
Конечная цель – собрать и передать ВСУ 1000 дронов до конца 2024 года.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 17:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть беспилотников передали 123-му отдельному батальону Сил ТрО, который защищает Купянское направление, сообщили в ХОВА.".