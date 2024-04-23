Первые «Купянские дроны», собранные инженерами, передали воинам Харьковщины

Шесть беспилотников передали 123-му отдельному батальону Сил ТрО, который защищает Купянское направление, сообщили в ХОВА.

В конце марта на сайте Купянского горсовета стартовала платформа «Купянский дрон». За первые недели зарегистрировались более 100 пользователей. За этот небольшой промежуток времени инженеры из разных уголков Украины собраны 15 FPV-дронов.

Также часть БпЛА, которые собрали в рамках платформы «Купянский дрон», тестируют специалисты. После этого их отправят в воинские части. Кроме того, инженеры гарантированно получат частичную компенсацию в размере 7500 гривен.

Конечная цель – собрать и передать ВСУ 1000 дронов до конца 2024 года.