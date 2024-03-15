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Собери дрон, передай ВСУ и получи компенсацию — новый проект на Харьковщине

Общество 20:12   15.03.2024
Елена Нагорная
Собери дрон, передай ВСУ и получи компенсацию — новый проект на Харьковщине

Новый проект анонсировала мэрия Купянска. Собрать FPV-дрон для украинских защитников может любой, пройдя обучение на специально созданной платформе. Там же можно найти поставщика деталей и спонсора. Часть себестоимости БпЛА изготовителю компенсируют.

«Проект «Купянский дрон» призван стимулировать, поощрять и мотивировать людей, которые могут собрать дрон на собственной кухне, чтобы передать и помочь нашим Вооруженным силам уничтожать врага», — пояснил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам, на сайте Купянского горсовета была создана специальная платформа с целью коммуникации между участниками процесса изготовления дронов. Она будет объединять поставщиков, спонсоров и изготовителей, которые также с помощью платформы могут пройти обучение. Персональные данные участников проекта использоваться не будут, так как регистрация происходит через портал «Дія».

«Участниками платформы являются инженеры — это физические лица, граждане Украины, которые авторизуются с помощью мобильного портала «Дія» под ролью «Хочу собрать дрон»… Они проходят курс обучения, который есть на этом сайте… Поставщики — это физические или юридические лица, которые авторизуются на платформе под ролью «Хочу стать поставщиком запчастей». Они могут использовать платформу для формирования предложений по поставке комплектующих для сбора дронов инженерами. Донаторы и благотворительные фонды — это отдельная история. На этой платформе для помощи нашим Вооруженным силам дополнительными комплектующими, дополнительными средствами для максимальной эффективности поражения целей», — рассказал Беседин.

Он также добавил, что желающие собирать дроны имеют возможность сами выбирать поставщиков и запчасти, в том числе и за пределами платформы — если найдут дешевле.

«Компенсация за каждый дрон — 7,5 тысячи гривен. Если мы посчитали этот дрон, который сейчас размещен на платформе, с поставщиками, то стоимость его по запчастям составляет примерно 15 тысяч гривен. 50% от стоимости этого дрона Купянский городской совет компенсирует для стимулирования человека к дальнейшему сбору других дронов. Если человек купит это дешевле, то фактически эта компенсация будет больше», — сказал глава ГВА.

До конца 2024 года с помощью платформы планируют изготовить около тысячи беспилотников. Их будут передавать 14-й и 32-й отдельным механизированным бригадам, но в дальнейшем список подразделений может быть расширен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 20:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собрать FPV-дрон для украинских защитников может любой, пройдя обучение на специально созданной платформе".