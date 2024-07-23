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Кількість обстрілів півночі Харківщини зросла: в ОТУВ «Харків» назвали причини

Суспільство 18:51   23.07.2024
Олена Нагорна
Кількість обстрілів півночі Харківщини зросла: в ОТУВ «Харків» назвали причини

На Харківському напрямку фіксують збільшення кількості ворожих обстрілів, повідомив в етері нацмарафону представник відділу комунікацій ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

“Якщо два-три тижні тому ми фіксували 360 обстрілів на добу в середньому, то зараз ця цифра значно збільшилася – щодоби ми маємо понад 400, 450, 470 обстрілів”, – поінформував Саранцев.

За його словами, змінюється й інтенсивність бойових дій. Кілька днів тому було п’ять зіткнень впродовж доби, вчора – десять, сьогодні – 11.

“Це все ж таки намагання росіян відновити втрачене положення, просунутися вперед, зайняти рубежі, які вони раніше втратили. Тому вони намагаються всіма способами досягти своєї мети”, – сказав представник відділу комунікацій.

Тактика ворога, за його оцінкою, залишається незмінною.

“Він діє невеликими штурмовими групами, намагаючись прорвати нашу оборону та закріпитися на захоплених рубежах. Техніку він використовує по мінімуму, ствольну артилерію та РСЗВ – виключно з території РФ. Крім того, з метою заглушити зв’язок наших військ та протидіяти нашим FPV-дронам противник активно застосовує потужні засоби РЕБ. Власними БпЛА здійснює детальну розвідку місцевості. Також за допомогою своїх дронів намагається завдавати ударів по наших військах”, – розповів Саранцев.

Читайте також: Безуспішні атаки ворога на півночі Харківщини та під Куп’янськом – ГШ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку фіксують збільшення кількості ворожих обстрілів, повідомив в етері нацмарафону представник відділу комунікацій ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев".