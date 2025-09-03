ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, повідомили вранці 3 вересня українські захисники.
“Минулої доби російські окупанти здійснили один авіаційний удар з використанням 3 КАБ, 72 обстріли позицій наших військ, з них 46 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку”, – зазначили у повідомленні.
Так за минулу добу ЗСУ ліквідували трьох військових ЗС РФ та 22 одиниці військової техніки та озброєння. Серед них:
▪️чотири авто;
▪️17 БпЛА;
▪️одиницю спецтехніки.
Також знищені та пошкоджені:
▪️40 укриттів для особового складу;
▪️чотири стартові майданчиків запуску БпЛА;
▪️пункт зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, в ранковому зведенні за 3 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 22 бої. Зокрема на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував десять разів. Бої точилися в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ 12 разів поблизу Куп’янська, Петропавлівки та у бік населеного пункту Моначинівка.
