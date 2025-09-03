Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
Карту бойових дій на Харківщині сьогодні, 3 вересня, оновили автори проєкту Deep State.
Аналітики повідомили, що у Мировому (раніше – Московка) на Куп’янщині тривають бої. Наразі населений пункт знову перейшов у “сіру зону”.
Ще напередодні карта бойових дій виглядала так:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули окупантів від Куп’янська. Успіх контратаки, що сталася наприкінці минулого тижня, підтвердив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він повідомив, що росіян витіснили до самої траси Куп’янськ – Дворічна. Тобто від загарбників зачистили Мирове та убезпечили сусідню Соболівку. Військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що зона контролю противника на північних околицях Куп’янська суттєво скоротилася. Хоча ще є кілька ворожих штурмових груп, які утримують окремі будинки в цьому районі. За його оцінкою, СОУ також близькі до повного витіснення ворога на ділянці від Кіндрашівки до Куп’янська. Тож Машовець констатував: усі гучні заяви начальника ГШ РФ Герасимова про те, що «не сьогодні, так завтра «візьмуть» Куп’янськ», виглядають зараз передчасними.
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт; Теги: Deep State, бои, фронт, харківщина;
