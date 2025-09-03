Мировое на Купянщине вновь стало «серой зоной», идут бои – Deep State
Карту боевых действий на Харьковщине сегодня, 3 сентября, обновили авторы проекта Deep State.
Аналитики сообщили, что в Мировом (ранее – Московка) на Купянщине идут бои. На данный момент населенный пункт вновь перешел в «серую зону».
Еще накануне карта боевых действий выглядела следующим образом:
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двуречная. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 11:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина