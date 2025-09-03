Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине

Происшествия 11:04   03.09.2025
Виктория Яковенко
Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине

50-летний мужчина погиб в результате обстрела Казачьей Лопани.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 8:30 оккупанты попали FPV-дроном по жителю, который передвигался на велосипеде.

«В результате попадания 50-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы», – рассказал Задоренко.

Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. Водитель не пострадал.

Напомним, армия РФ в ночь на 3 сентября массированно атаковала Украину – выпустили БпЛА и ракеты. В ряде городов раздались взрывы. Детальнее о последствиях попаданий.

Читайте также: 131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 12:16
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
03.09.2025, 07:51
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
03.09.2025, 07:24
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области сложная – как прошли сутки
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области сложная – как прошли сутки
03.09.2025, 12:15

Новости по теме:

17:55
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе
17:14
Масштабный пожар произошел под Харьковом из-за российского обстрела
16:48
Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными
13:27
Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям
16:16
Задоренко: 1000 жителей – без света на Дергачевщине, РФ бьет почти каждый день

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 11:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина погиб в результате обстрела Казачьей Лопани.".