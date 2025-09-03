Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине
50-летний мужчина погиб в результате обстрела Казачьей Лопани.
Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 8:30 оккупанты попали FPV-дроном по жителю, который передвигался на велосипеде.
«В результате попадания 50-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы», – рассказал Задоренко.
Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. Водитель не пострадал.
Напомним, армия РФ в ночь на 3 сентября массированно атаковала Украину – выпустили БпЛА и ракеты. В ряде городов раздались взрывы. Детальнее о последствиях попаданий.
Читайте также: 131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин
Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 11:04
