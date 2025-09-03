Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине

50-летний мужчина погиб в результате обстрела Казачьей Лопани.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 8:30 оккупанты попали FPV-дроном по жителю, который передвигался на велосипеде.

«В результате попадания 50-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы», – рассказал Задоренко.

Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. Водитель не пострадал.

