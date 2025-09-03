Чоловіка, який їхав на велосипеді, вранці вбили росіяни на Харківщині
50-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Козачої Лопані.
Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, близько 8:30 окупанти поцілили FPV-дроном по цивільному мешканцю, який пересувався на велосипеді.
«У результаті влучання 50-річний чоловік отримав несумісні з життям травми», – розповів Задоренко.
Крім цього, близько 7:00 ворожий FPV-дрон атакував автівку, що рухалася дорогою між населеними пунктами Цупівка та Нова Козача. Унаслідок удару в машині відірвало колесо та капот. Водій не постраждав.
Нагадаємо, армія РФ в ніч на 3 вересня масовано атакувала Україну – випустили БпЛА та ракети. У низці міст пролунали вибухи. Детальніше про наслідки влучань.
- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 11:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко