Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів

Події 07:51   03.09.2025
Вікторія Яковенко
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів Фото: pixabay.com

Армія РФ в ніч на 3 вересня масовано атакувала Україну – випустили БпЛА та ракети. У низці міст пролунали вибухи.

Мер Луцька Ігор Поліщук інформував, що внаслідок ударів сталися пожежі – горіли два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.

Вибухи лунали і в Хмельницькому.

«Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає», – повідомляв міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

У Кіровоградській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, вони знаходяться у лікарні, розповіли в АТ «Укрзалізниця».

Через «прильоти» затримується низка поїздів, серед них і харківські: №59 Харків – Одеса, №65/165 Харків – Черкаси, Умань, №8 Одеса – Харків.

У Львові також лунали вибухи, там було гучно близько 03:00, зазначав мер Андрій Садовий.

На Чернігівщині ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.

«Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі», – розповів він.

Нагадаємо, залітати ворожі БпЛА на територію України почали ще ввечері 2 вересня. Близько до ночі моніторингові канали повідомляли про виліт ворожої авіації Ту-95. З близько 04:37 ПС ЗСУ повідомляли про пуски російських ракет.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов
Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов
03.09.2025, 08:33
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів
03.09.2025, 07:51
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу
03.09.2025, 08:06
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ
03.09.2025, 07:24
Новини Харкова — головне за 3 вересня: удари по Україні, затримали Скоробагача
Новини Харкова — головне за 3 вересня: удари по Україні, затримали Скоробагача
03.09.2025, 08:36
ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині, повідомив ISW
ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині, повідомив ISW
03.09.2025, 07:02

Новини за темою:

21:41
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві
17:29
На східному півдні Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
09:58
Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)
12:13
Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)
15:09
Загинули дві людини: ворог атакував авто на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 07:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ в ніч на 3 вересня масовано атакувала Україну – випустили БпЛА та ракети. У низці міст пролунали вибухи.".