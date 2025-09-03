РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів

Армія РФ в ніч на 3 вересня масовано атакувала Україну – випустили БпЛА та ракети. У низці міст пролунали вибухи.

Мер Луцька Ігор Поліщук інформував, що внаслідок ударів сталися пожежі – горіли два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.

Вибухи лунали і в Хмельницькому.

«Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає», – повідомляв міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

У Кіровоградській області внаслідок ворожого обстрілу постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, вони знаходяться у лікарні, розповіли в АТ «Укрзалізниця».

Через «прильоти» затримується низка поїздів, серед них і харківські: №59 Харків – Одеса, №65/165 Харків – Черкаси, Умань, №8 Одеса – Харків.

У Львові також лунали вибухи, там було гучно близько 03:00, зазначав мер Андрій Садовий.

На Чернігівщині ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.

«Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі», – розповів він.

Нагадаємо, залітати ворожі БпЛА на територію України почали ще ввечері 2 вересня. Близько до ночі моніторингові канали повідомляли про виліт ворожої авіації Ту-95. З близько 04:37 ПС ЗСУ повідомляли про пуски російських ракет.