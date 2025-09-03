Live
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов

Происшествия 07:51   03.09.2025
Виктория Яковенко
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов

Армия РФ в ночь на 3 сентября массированно атаковала Украину – выпустили БпЛА и ракеты. В ряде городов раздались взрывы.

Мэр Луцка Игорь Полищук информировал, что в результате ударов произошли пожары — горели два гаража и хозяйственное сооружение, еще одно хозяйственное сооружение повреждено обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль. Пострадавших и погибших нет.

Взрывы звучали и в Хмельницком.

«Работали силы ПВО. К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. Также есть поврежденные окна в домах. Информации о пострадавших или погибших нет», — сообщал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

В Кировоградской области в результате вражеского обстрела пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице, рассказали в АО «Укрзалізниця».

Из-за «прилетов» задерживается ряд поездов, среди них и харьковские: №59 Харьков – Одесса, №65/165 Харьков – Черкассы, Умань, №8 Одесса – Харьков.

Во Львове также раздавались взрывы, там было громко около 03:00, отмечал мэр Андрей Садовой.

В Черниговской области враг попал в объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Без электричества более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе», — рассказал он.

Напомним, залетать вражеские БпЛА на территорию Украины начали еще вечером 2 сентября. Около ночи мониторинговые каналы сообщали о вылете вражеской авиации Ту-95. Около 04:37 ВС ВСУ сообщали о пусках российских ракет.

Автор: Виктория Яковенко
