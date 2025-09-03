РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
Армия РФ в ночь на 3 сентября массированно атаковала Украину – выпустили БпЛА и ракеты. В ряде городов раздались взрывы.
Мэр Луцка Игорь Полищук информировал, что в результате ударов произошли пожары — горели два гаража и хозяйственное сооружение, еще одно хозяйственное сооружение повреждено обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль. Пострадавших и погибших нет.
Взрывы звучали и в Хмельницком.
«Работали силы ПВО. К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. Также есть поврежденные окна в домах. Информации о пострадавших или погибших нет», — сообщал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
В Кировоградской области в результате вражеского обстрела пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице, рассказали в АО «Укрзалізниця».
Из-за «прилетов» задерживается ряд поездов, среди них и харьковские: №59 Харьков – Одесса, №65/165 Харьков – Черкассы, Умань, №8 Одесса – Харьков.
Во Львове также раздавались взрывы, там было громко около 03:00, отмечал мэр Андрей Садовой.
В Черниговской области враг попал в объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
«Без электричества более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе», — рассказал он.
Напомним, залетать вражеские БпЛА на территорию Украины начали еще вечером 2 сентября. Около ночи мониторинговые каналы сообщали о вылете вражеской авиации Ту-95. Около 04:37 ВС ВСУ сообщали о пусках российских ракет.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 07:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в ночь на 3 сентября массированно атаковала Украину – выпустили БпЛА и ракеты. В ряде городов раздались взрывы.".