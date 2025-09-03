Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача

Общество 07:28   03.09.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:28

Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ

Бывшего заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, подозреваемого по делу о хищении средств «Укрэнерго» на почти 60 млн грн, задержали по запросу НАБУ во Франции. Об этом сообщает издание «Цензор. НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что экс-чиновника должны экстрадировать в Украину.

Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.

Позже ВАКС заочно избрал Владимиру Скоробагачу меру пресечения в виде содержания под стражей. «После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информировали в САП.

06:22

Ночью россияне выпустили в сторону Украины дроны и крылатые ракеты

Залетать вражеские БпЛА на территорию страны начали еще вечером 2 сентября. В частности, на Харьковщине их фиксировали в 19:31, они держали курс на Шевченково, информировали в Воздушных силах ВСУ.

Около ночи мониторинговые каналы сообщали о взлете вражеской авиации Ту-95.

В 04:15 восточные регионы предупреждали о ракетной опасности.

Около 04:30 ВС ВСУ сообщали о пусках ракет на территорию Украины. Большинство держали курс на запад.

В частности, мониторинговые каналы информировали о взрывах в Хмельницком. Пока официальных данных о последствиях ночной комбинированной атаки еще нет.

Читайте также: Сегодня 3 сентября: какой день в истории

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача
03.09.2025, 07:28
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
01.09.2025, 14:17
До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября
До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября
02.09.2025, 19:40
Сегодня 3 сентября: какой день в истории
Сегодня 3 сентября: какой день в истории
03.09.2025, 06:00
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
03.09.2025, 07:24

Новости по теме:

15:06
Как сейчас выглядит вокзал в Лозовой, который разрушили дроны РФ (видео)
12:10
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: среди них – Харьковщина
12:49
«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова
11:51
Россияне убили двух пенсионеров на Харьковщине – полиция
15:51
Атаки РФ на Харьков: сколько зданий повреждено, сообщили в мэрии

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".