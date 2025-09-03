Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь, задержали Скоробагача

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:28

Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ

Бывшего заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, подозреваемого по делу о хищении средств «Укрэнерго» на почти 60 млн грн, задержали по запросу НАБУ во Франции. Об этом сообщает издание «Цензор. НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что экс-чиновника должны экстрадировать в Украину.

Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.

Позже ВАКС заочно избрал Владимиру Скоробагачу меру пресечения в виде содержания под стражей. «После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информировали в САП.

06:22

Ночью россияне выпустили в сторону Украины дроны и крылатые ракеты

Залетать вражеские БпЛА на территорию страны начали еще вечером 2 сентября. В частности, на Харьковщине их фиксировали в 19:31, они держали курс на Шевченково, информировали в Воздушных силах ВСУ.

Около ночи мониторинговые каналы сообщали о взлете вражеской авиации Ту-95.

В 04:15 восточные регионы предупреждали о ракетной опасности.

Около 04:30 ВС ВСУ сообщали о пусках ракет на территорию Украины. Большинство держали курс на запад.

В частности, мониторинговые каналы информировали о взрывах в Хмельницком. Пока официальных данных о последствиях ночной комбинированной атаки еще нет.