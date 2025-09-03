«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹

Как сейчас выглядит Купянск с высоты птичьего полета, показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, снятое коптером.

«Изуродованный российскими бомбами и ракетами. Сожженный вражескими дронами и «Градами». На его недавно уютных улицах сейчас раздаются взрывы и льется кровь. Но мы знаем, что благодаря нашим отважным воинам Купянск выстоит! Выдержим! Восстановим! Восстановим!» — уверен Беседин.

Видео: Андрей Беседин/Telegram

Напомним, 3 сентября аналитики DeepState сообщили, что в селе Мировое (ранее Московка) под Купянском идут бои. Населенный пункт вновь перешел в «серую зону».