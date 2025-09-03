Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹

Фронт 19:19   03.09.2025
Елена Нагорная
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹 Скриншот

Как сейчас выглядит Купянск с высоты птичьего полета, показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, снятое коптером.

«Изуродованный российскими бомбами и ракетами. Сожженный вражескими дронами и «Градами». На его недавно уютных улицах сейчас раздаются взрывы и льется кровь. Но мы знаем, что благодаря нашим отважным воинам Купянск выстоит! Выдержим! Восстановим! Восстановим!» — уверен Беседин.

Видео: Андрей Беседин/Telegram

Напомним, 3 сентября аналитики DeepState сообщили, что в селе Мировое (ранее Московка) под Купянском идут бои. Населенный пункт вновь перешел в «серую зону».

Читайте также: Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Новости Харькова — главное 3 сентября: поймали Скоробагача, бои под Купянском
Новости Харькова — главное 3 сентября: поймали Скоробагача, бои под Купянском
03.09.2025, 19:46
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновляется)
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновляется)
03.09.2025, 19:41
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
03.09.2025, 17:16
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
03.09.2025, 15:45

Новости по теме:

10:11
131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин
21:05
«Принципиальная тактическая победа» — ВСУ и ГВА о ситуации в Купянске
13:45
«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе
17:48
В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин
10:52
Беседин о Купянщине: «Статистика раненых и погибших, она шокирует»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сейчас выглядит Купянск с высоты птичьего полета, показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.".