«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
Скриншот
Как сейчас выглядит Купянск с высоты птичьего полета, показал глава городской военной администрации Андрей Беседин.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, снятое коптером.
«Изуродованный российскими бомбами и ракетами. Сожженный вражескими дронами и «Градами». На его недавно уютных улицах сейчас раздаются взрывы и льется кровь. Но мы знаем, что благодаря нашим отважным воинам Купянск выстоит! Выдержим! Восстановим! Восстановим!» — уверен Беседин.
Видео: Андрей Беседин/Telegram
Напомним, 3 сентября аналитики DeepState сообщили, что в селе Мировое (ранее Московка) под Купянском идут бои. Населенный пункт вновь перешел в «серую зону».
Новости по теме:
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Андрей Беседин, купянск, новости Харькова;
Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 19:19;
