«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
Скриншот
Який вигляд має зараз Куп’янськ з висоти пташиного польоту, показав очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін.
У своєму телеграм-каналі він опублікував відео, зняте коптером.
“Пошрамований російськими бомбами й ракетами. Спалений ворожими дронами й “градами”. На його нещодавно затишних вулицях зараз лунають вибухи й ллється кров. Та ми знаємо, завдяки нашим відважним воїнам Куп’янськ вистоїть! Витримаємо! Відбудуємо! Відновимо!” – впевнений Беседін.
Відео: Андрій Беседін/телеграм
Нагадаємо, 3 вересня аналітики DeepState повідомили, що у селі Мирове (раніше Московка) під Куп’янськом точаться бої. Населений пункт знову перейшов у «сіру зону».
3 Вересня 2025 в 19:19
