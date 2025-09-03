Live
  • Ср 03.09.2025
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)

Фронт 19:19   03.09.2025
Олена Нагорна
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео) Скриншот

Який вигляд має зараз Куп’янськ з висоти пташиного польоту, показав очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін. 

У своєму телеграм-каналі він опублікував відео, зняте коптером.

“Пошрамований російськими бомбами й ракетами. Спалений ворожими дронами й “градами”. На його нещодавно затишних вулицях зараз лунають вибухи й ллється кров. Та ми знаємо, завдяки нашим відважним воїнам Куп’янськ вистоїть! Витримаємо! Відбудуємо! Відновимо!” – впевнений Беседін.

Відео: Андрій Беседін/телеграм

Нагадаємо, 3 вересня аналітики DeepState повідомили, що у селі Мирове (раніше Московка) під Куп’янськом точаться бої. Населений пункт знову перейшов у «сіру зону».

Читайте також: Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)

Автор: Олена Нагорна
