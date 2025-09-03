Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував відео, яке поширює ворог, повідомляючи про “перемоги” у Куп’янську.

Міноборони РФ опублікувало відео, на якому військовий біжить вулицею, розвиваючи прапор РФ. У повідомленні стверджують, що кадри, зняті БпЛА в Куп’янську, нібито підтверджують, що росіяни контролюють уже половину міста.

“На відео зафіксовано російських військовослужбовців у центрі міста, а також у районах найважливіших адміністративних та промислових будівель, у тому числі біля будівлі Адміністрації міста, в районі стадіону «Спартак» на провулку Спортивному міста Куп’янська, міської електропідстанції на вулиці Енергетичній та біля телевежі на вулиці 1-го Травня”, – пише ворог.

Відео: Міноборони РФ

Однак Андрій Коваленко розвіяв мрії окупантів, уточнивши, що бігунка спіткала сумна доля – військового, який позував на відео, вже вбили.

“Усі фантазії російських воєнкорів про контроль над половиною міста Купʼянськ аж до центру – не відповідають дійсності. Традиційна тактика – бігають бігунки з прапорами, їх знімає дрон, а пропагандисти роблять свою роботу потім. Під Купʼянськом складні бої. росіяни атакують північний фланг“, – додав Коваленко

Нагадаємо, 3 вересня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, вказавши, що у Мировому тривають бої.

раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули окупантів від Куп’янська. Успіх контратаки, що сталася наприкінці минулого тижня, підтвердив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов. Він повідомив, що росіян витіснили до самої траси Куп’янськ – Дворічна. Тобто від загарбників зачистили Мирове та убезпечили сусідню Соболівку. Військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що зона контролю противника на північних околицях Куп’янська суттєво скоротилася. Хоча ще є кілька ворожих штурмових груп, які утримують окремі будинки в цьому районі. За його оцінкою, СОУ також близькі до повного витіснення ворога на ділянці від Кіндрашівки до Куп’янська. Тож Машовець констатував: усі гучні заяви начальника ГШ РФ Герасимова про те, що «не сьогодні, так завтра «візьмуть» Куп’янськ», виглядають зараз передчасними.