Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)

Украина 16:30   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео) Скриншот

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал видео, которое распространяет враг, сообщая о «победах» в Купянске.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. В сообщении утверждают, что кадры снятые БпЛА в Купянске, якобы подтверждают, что россияне контролируют уже половину города.

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая», – пишет враг.

Видео: Минобороны РФ

Однако Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военный, который позировал на видео, уже убит.

«Все фантазии российских военкоров о контроле над половиной города Купянск вплоть до центра не соответствуют действительности. Традиционная тактика – бегают бегунки с флагами, их снимает дрон, а пропагандисты делают свою работу потом. Под Купянском сложные бои. Россияне атакуют северный фланг», – написал Коваленко.

Напомним, 3 сентября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, что в Мировом идут бои.

ранее сообщалось, что Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двуречная. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 15:02
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
03.09.2025, 12:45
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
03.09.2025, 15:45
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
03.09.2025, 14:58
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00
Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00
03.09.2025, 16:46

Новости по теме:

16:30
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
12:15
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области сложная – как прошли сутки
11:52
Мировое на Купянщине вновь стало «серой зоной», идут бои – Deep State
22:04
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
08:14
Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 16:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал видео, которое распространяет враг, сообщая о «победах» в Купянске.".