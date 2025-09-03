Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал видео, которое распространяет враг, сообщая о «победах» в Купянске.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. В сообщении утверждают, что кадры снятые БпЛА в Купянске, якобы подтверждают, что россияне контролируют уже половину города.

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая», – пишет враг.

Видео: Минобороны РФ

Однако Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военный, который позировал на видео, уже убит.

«Все фантазии российских военкоров о контроле над половиной города Купянск вплоть до центра не соответствуют действительности. Традиционная тактика – бегают бегунки с флагами, их снимает дрон, а пропагандисты делают свою работу потом. Под Купянском сложные бои. Россияне атакуют северный фланг», – написал Коваленко.

Напомним, 3 сентября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, что в Мировом идут бои.

ранее сообщалось, что Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двуречная. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.