Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал видео, которое распространяет враг, сообщая о «победах» в Купянске.
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. В сообщении утверждают, что кадры снятые БпЛА в Купянске, якобы подтверждают, что россияне контролируют уже половину города.
«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая», – пишет враг.
Видео: Минобороны РФ
Однако Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военный, который позировал на видео, уже убит.
«Все фантазии российских военкоров о контроле над половиной города Купянск вплоть до центра не соответствуют действительности. Традиционная тактика – бегают бегунки с флагами, их снимает дрон, а пропагандисты делают свою работу потом. Под Купянском сложные бои. Россияне атакуют северный фланг», – написал Коваленко.
Напомним, 3 сентября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав, что в Мировом идут бои.
ранее сообщалось, что Силы обороны откинули оккупантов от Купянска. Успех контратаки, произошедшей в конце прошлой недели, подтвердил пресс-секретарь ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Он сообщил, что россиян вытеснили до самой трассы Купянск – Двуречная. То есть от захватчиков зачистили Мировое и обезопасили соседнюю Соболевку. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что зона контроля противника в северных окрестностях Купянска существенно сократилась. Хотя еще несколько вражеских штурмовых групп, которые удерживают отдельные дома в этом районе. По его оценке, СОУ также близки к полному вытеснению врага на участке от Кондрашовки до Купянска. Машовец констатировал: все громкие заявления начальника ГШ РФ Герасимова о том, что «не сегодня, так завтра «возьмут» Купянск», выглядят сейчас преждевременными.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 16:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал видео, которое распространяет враг, сообщая о «победах» в Купянске.".