«Принципиальная тактическая победа» — ВСУ и ГВА о ситуации в Купянске

Спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов и начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в день 370-летия Купянска в эфире «Суспільного» рассказали о боях в пригороде и ситуации в сфере безопасности.

Трегубов не стал раскрывать деталей операции по освобождению села Мировое — ближайшего пригорода Купянска. Однако дал оценку ее результатам.

«Удалось выбросить россиян за трассу – там есть ключевая трасса, удалось отбросить россиян за нее. Она фактически служила таким искусственным предохранителем. И россиян просто удалось за нее вытеснить. Это не какая-то большая стратегическая победа, но это принципиальная тактическая победа, сдерживающая активность россиян в этом районе», — сказал Трегубов.

Андрей Беседин тем временем сообщил, что, к сожалению, на ситуацию с безопасностью в самом городе освобождение Мирового радикально не повлияло.

«45 жителей Купянской громады за этот месяц получили травмы разной степени тяжести. 13 наших купянчан, к сожалению, погибли. Враг бьет постоянно. И самая большая угроза – это FPV-дроны, фактически контролирующие весь город, подъезды к городу и любое движение автомобиля или движение обычного человека – оно сразу становится целью врага», — отметил Беседин.

Несмотря на постоянную угрозу жизни те жители Купянска, которые до сих пор остаются в городе, отказываются эвакуироваться.

«Статистика (по эвакуации — Ред.) не радует. Единственным аргументом для людей становится разрушение или повреждение жилья», — сказал начальник ГВА.

При этом принудительную эвакуацию семей с детьми завершили уже давно. Больше года на территории громады нет детей.

В своем Telegram-канале Беседин опубликовал поздравительное видео ко Дню города в Купянске, где показал, как сейчас выглядит населенный пункт с высоты полета дрона.

Видео: Андрей Беседин/Telegram