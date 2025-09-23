Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
В Купянске продолжают проводить контрдиверсионные мероприятия. Украинские воины обнаруживают остатки российских ДРГ, которые просочились в город, в частности, переодеваясь в гражданскую одежду, рассказал в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.
«Большое количество уничтожено, большое количество взято в плен. Сейчас наши специальные подразделения зачищают город, проходя каждое здание и подвал, чтобы не остались россияне на территории Купянска. Ситуация очень сложная, но полностью контролируемая нашими СОУ. Вся территория Купянска и Купянской громады находится под полным контролем СОУ, ВСУ», — отметил Беседин.
Он уточнил, что бои ведутся вблизи города, линия фронта – менее 1 км от Купянска. Местные власти уверены, что врагу не удастся зайти в город.
«Хотя мы видели доклады их Генштаба, что фактически они уже контролируют большую половину города и ждут в ближайшее время полной оккупации. Это бред и очередная пропаганда», — подчеркнул Беседин.
Эвакуация продолжается. Сейчас на правобережье Купянска находятся 702 человека, всего на территории Купянской громады – 1682 жителя.
По данным Беседина, в сентябре 31 человек получил ранения, семь жителей погибли.
«Ситуация критическая из-за отсутствия какой-либо инфраструктуры. Нет ни электричества, газо-, водоснабжения. Нет каких-либо социальных услуг. Единственное, где мы поддерживаем наш энергетический фронт и водоснабжение – это часть правобережной громад – в девяти населенных пунктах частично есть энергоснабжение – это 28% и частично есть водоснабжение – 67%», — рассказал Беседин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
