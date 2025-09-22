Разницу между картой боев в Купянске и Сталинграде объяснили в ВСУ (видео)

Нарисовать карту контроля врагом отдельных кварталов в Купянске невозможно, считает спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов. Своим мнением на этот счет он поделился в эфире нацмарафона 22 сентября.

«Когда говорят о городских боях, трудно определить по карте боевых действий, которую составляют по открытым источникам, где непосредственно заняты позиции. Потому что они (речь о карте проекта «DeepState» — Ред.) фиксируют все те улицы, все дома, где были замечены враги. Карта же не в реальном времени составляется. То, что они залезают с севера и лезут в центр города – это правда, у них такой план. Удается ли им там закрепиться – дай Бог, обычно нет. Хотя очень стараются и пытаются зацепиться за каждый дом. Но здесь ситуация следующая. Может быть так, что они за один дом зацепились, а в следующих их нет, потому что их там или выбили, или кто-то просто пробежал вперед. Поэтому, честно говоря, просто трудно нарисовать какую-то конкретную карту, как было на каких-нибудь рисунках времен Второй мировой. Как Сталинград – тот квартал под ними, а этот квартал под нами. Немножко иначе», — пояснил разницу Трегубов.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Трегубов дополнил, что защитникам Украины подчас даже сложно определить: перед ними действующий военнослужащий врага или же уже дезертир, который прячется и от своих.

«Им говорят: «Или вы пройдете вперед и закрепитесь, или возвращаетесь – и мы вас обнуляем». То есть расстреливают их свои же. Как-то жить хочется, потому они начинают придумывать что угодно, чтобы просто пролезть туда. Там уже не до каких-то законов войны, не до каких правил боя. Нет, они просто переодеваются в гражданское, переодеваются в украинское. Потом кто-то из них пытается по возможности убежать, кто-то из них не пытается убежать, а пытается продолжать бой… Были несколько случаев, когда задерживали людей, и не понимали, кто он такой: уже дезертир или еще боец ​​российской армии. Но на всякий случай с юридической точки зрения для нас он — еще боец ​​российской армии. Поэтому главное – вовремя сдаться», — рекомендовал оккупантам представитель ОСГВ «Днепр».

Трегубов отметил, что в целом происходящее в Купянске похоже на ситуацию в Покровске. Отличается масштаб и интенсивность — бои за Покровск куда более активные. При этом тактика врага одинаковая.

«Россияне лезут в город малыми группами, используя все доступные складки местности, объекты инфраструктуры, все возможные щели – и пытаются закрепиться непосредственно в самом городе, или хотя бы охватывать город. По состоянию на сегодня им это не то, чтобы удается: удается пролезть, не удается закрепиться. Поэтому они гибнут непосредственно в самом городе, но ситуация для его защитников, безусловно, очень тяжелая. В обоих случаях город находится под постоянным обстрелом, в обоих случаях лезут фактически с нескольких сторон и стараются постоянно одной такой «живой волной» пробираться», — описал происходящее спикер ОСГВ «Днепр».