Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹

Купянск-Узловой станет новой целью россиян, уверен Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

На этой неделе российским военным удалось заметно продвинуться в Купянске, причём в основном на его правобережной части, отмечает военный обозреватель.

Купянск разделён на две части рекой Оскол, идущей от самой границы с РФ. Восточная часть города находится на левом берегу реки, а западная часть — на правом. Большую часть полномасштабной войны основные боевые действия, связанные с будущим выступлением на Купянск, происходили на левом берегу, где россияне шли в сторону Оскола со стороны Луганской области.

«Но в начале 2025 года, примерно в феврале, начали появляться российские плацдармы на правом берегу реки Оскол, в районе Двуречной и Новомлынска. Медленно, но всё же они росли по своему масштабу, начали появляться в районе Каменки и Тополей. Задача этих плацдармов — сформировать направление будущей атаки на правобережную часть Купянска, что в эти дни и происходит. Сейчас почти все бои идут как раз на правобережной, то есть западной части города. И, несмотря на заявленное уничтожение солдатопроводной трубы, за эту неделю российская зона контроля расширилась как раз со стороны Радьковки, в которой и был выход из трубы. Россияне смогли закрепиться в северной и западной частях Купянска. В западной части зона контроля доходит до той самой железной дороги», — рассказал Левиев.

Российских солдат продолжают фиксировать и в центре Купянска. Поскольку ситуация становится все более опасной для ВСУ, на это направление перебрасывают подразделения Третьей штурмовой бригады.

«И у многих уже возникает вопрос, когда захватят Купянск, что будет с тем карманом, который расположен на левом, то есть восточном берегу, и проходит от Купянска до Колесниковки? Ведь помимо Купянска остается только одна переправа через реку, которую можно использовать для снабжения — в Купянск-Узловом. Я думаю, что дальше именно Купянск-Узловой станет основным украинским плацдармом на левом берегу, за него будут стараться стоять до конца. И в целом, даже когда карман схлопнется, будут стараться удерживать мини-плацдармы по типу операции в Крынках Херсонской области», — подытожил Левиев.

Видео: Максим Кац