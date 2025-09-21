Live
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска

Фронт 09:42   21.09.2025
Оксана Якушко
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска Фото: facebook Константина Машовца

Что происходит сейчас на Купянском направлении, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Как передает МГ «Объектив», передовые подразделения 6-й общевойсковой армии (ОА), усиленные, очевидно, целым рядом подразделений из состава 1-й танковой армии (ТА) ведут упорные бои на северной и северо-западной окраине Купянска с целью расширить прорыв в город, рассказал Машовец.

В этих боях, вероятно, участвуют подразделения из состава 68-й мотострелковой дивизии (мсд) 6-й ОА, 27-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 1-й ТА, а также штурмовые группы из состава войск специального назначения (СпН), отметил военный обозреватель.

По оценке Машовца, россияне стремятся как можно глубже обойти Купянск с запада и северо-запада (по направлению Радьковка – Мирное (быв. Московка). Они стремятся выйти к дороге Чугуев – Купянск, а также взять под контроль район Малая Шапковка – Большая Шапковка – Кондрашовка – Тищенковка. Это, по замыслу командования армии РФ, усилит положение штурмовых групп в Купянске.

«Сейчас малые пехотные и штурмовые группы россиян фиксируют в районе от стадиона Спартак, до улицы Довгалевской. Также оккупанты есть в районе Мирного (Московка), южнее Тищенковки и севернее Соболевки. Село Кондрашовка, похоже, также уже занял противник», — отметил Машовец.

Россияне активно используют своё значительное превосходство в количестве боеспособной пехоты, организуя и проводя многочисленные атаки на этом направлении сразу на нескольких участках, подчеркнул военный обозреватель.

Боевые действия на правом берегу Оскола враг ведёт преимущественно пехотой, потому что переброска тяжёлого вооружения с левого берега всё ещё достаточно сложная логистическая задача для россиян, резюмировал Машовец.

Читайте также: Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне

Автор: Оксана Якушко

