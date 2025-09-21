Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Семь атак россиян на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области отразили Силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», ВСУ отразили штурмы оккупантов возле Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников, в частности, возле Мирного.

15 раз россияне атаковали на Лиманском направлении. Враги пытались продвинуться у сел Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону села Новоселовка.