Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Семь атак россиян на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области отразили Силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.
Как передает МГ «Объектив», ВСУ отразили штурмы оккупантов возле Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.
На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников, в частности, возле Мирного.
15 раз россияне атаковали на Лиманском направлении. Враги пытались продвинуться у сел Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону села Новоселовка.
