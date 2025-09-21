Live
  Вс 21.09.2025
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне

Происшествия 08:41   21.09.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

Семь атак россиян на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области отразили Силы обороны, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», ВСУ отразили штурмы оккупантов возле Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников, в частности, возле Мирного.

15 раз россияне атаковали на Лиманском направлении. Враги пытались продвинуться у сел Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону села Новоселовка.

Читайте также: Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко

