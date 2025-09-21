Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории

21 сентября в Украине – Всенародный день отца и День работника леса. Также сегодня – Международный день мира. В этот день в 2022-м российский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию». В 1991-м в Армении состоялся референдум за независимость и выход из СССР. В 1982-м президент США Рональд Рейган подписал прокламацию о чествовании Украинской Хельсинкской группы. В 1933-м в Германии начался суд над коммунистами, которых обвинили в поджоге Рейхстага.

Праздники и памятные даты 21 сентября

21 сентября в Украине – Всенародный день отца и День работника леса (оба отмечают в третье воскресенье сентября). Также сегодня – День города Чернигов.

В мире – Международный день мира и День нулевых выбросов.

Также сегодня: Международный день борьбы с монокультурными насаждениями, День европейского сотрудничества, Всемирный день благодарности, День независимости республики Армения, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, День эскейпологии (это одно из направлений искусства иллюзионистов, когда они демонстрируют побеги из ловушек), День мини-гольфа.

21 сентября в истории

21 сентября 1933 года в немецком Лейпциге начался судебный процесс над обвиняемыми в поджоге Рейхстага. Подробнее.

21 сентября 1982 года президент США Рональд Рейган подписал прокламацию 4973 – о чествовании Украинской Хельсинкской группы. Это было начало президентства Рейгана, вступившего в должность в 1981-м. Он резко наращивал военный потенциал США, размещал ядерное оружие в Европе и только готовился в 1983-м объявить СССР «империей зла». Впрочем, очевидно, что Рейган давно уже не сомневался в сущности этой империи. В прокламации, которую утвердил президент США, написано, в частности, следующее: «Длительные сроки заключения, назначенные членам Украинской Хельсинкской мониторинговой группы за их смелую деятельность, направленную на обеспечение большей свободы в Украине, являются ярким свидетельством неспособности коммунизма конкурировать с принципами свободы на рынке идей. Вопиющее преследование и заключение граждан Украины за их попытки реализовать основные права человека является международным позором для Советского Союза и доказательством того, что Советский Союз не выполнил своих обязательств по договоренностям, воплощенным в Хельсинкских соглашениях».

Рейган заверил, что в США никогда не забудут борьбу украинского народа за свои права и обещают сделать все возможное, чтобы улучшить положение украинцев, которых преследовала советская власть. 9 ноября 1982 года, шестую годовщину создания Украинской Хельсинкской группы, президент США провозгласил днем ​​чествования этой организации. В этот день 1976 года о создании УГГ объявил известный поэт и прозаик Николай Руденко.

К тому времени аналогичная правозащитная организация существовала в Москве. Ее создали после того, как СССР подписал Хельсинкские соглашения. Этот документ содержал обязательства, касающиеся соблюдения прав человека и обеспечения основных свобод. Опираясь на текст соглашений, диссиденты решили легализовать правозащитное движение. Когда диссиденты в Украине решили создать свою группу, их московские коллеги были шокированы. Глава Хельсинкской группы Людмила Алексеева вспоминала, что похолодела, когда услышала об этом. Ведь «на территории всего Советского Союза наиболее жестоко наказывали в Украине». И так и случилось – первые аресты начались в УГГ уже в декабре 1976 года. В 1977-м на 12 и 15 лет лагерей осудили Николая Руденко и Олексу Тихого. Далее арестовали и других членов группы, но на смену тем, кто выбывал, постоянно приходили новые участники. Так что уничтожить всю организацию советской власти так и не удалось.

Провозглашая день чествования УГГ в США, Рейган отметил: «В этот день американцам напоминают о ценности нашей собственной свободы, и мы снова подтверждаем нашу заветную надежду на то, что стремление к свободе в конечном счете победит морально безнадежное господство силы, которое лишает прав человека стольких людей в современном мире».

21 сентября 1991 года в Армении состоялся референдум, на котором 99% граждан проголосовали за государственную независимость республики и ее выход из состава СССР.

21 сентября 2022 года после бегства российских оккупантов из большей части Харьковской области российский диктатор Путин объявил так называемую «частичную мобилизацию». Подробнее.

Церковный праздник 21 сентября

21 сентября — отдание праздника Воздвижения. Чтят память апостола от 70-ти Кодрата. Подробнее.

Народные приметы 21 сентября

Много паутины на деревьях – к потеплению.

Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя оставлять без присмотра огонь – в этот день велик риск пожара.

Нельзя одевать старую или неудобную обувь.

Не рекомендуется родителям купать ребенка.