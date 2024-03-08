Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории

8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В этот день в 1169 году Киев начали грабить войска северо-руских князей во главе с Андреем Боголюбским. В 1857-м в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль». В 1910-м французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. В 1950-м советский маршал Климент Ворошилов сделал официальное заявление о наличии в СССР атомной бомбы. В 1983-м президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». В 1991-м на сцену впервые вышла Верка Сердючка.

Праздники и памятные даты 8 марта

8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

8 марта в истории

8 марта 1169 года началось разграбление Киева войсками князя Андрея Боголюбского и его союзников – коалиции северо-руских князей. Подробнее.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке состоялся марш пустых кастрюль. Подробнее.

8 марта 1910 года французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. Подробнее.

8 марта 1950 года советский маршал и заместитель председателя Совмина СССР Климент Ворошилов впервые официально заявил о наличии у страны атомной бомбы. Для мира это уже не было секретом, ведь последствия испытаний бомбы, которые произошли еще 29 августа 1949-го, «засекла» разведывательная служба США. Но руководство СССР не торопилось признавать этот факт.

Первую советскую атомную бомбу РДС-1 опробовали на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. На тот момент создали два готовых плутониевых заряда: «один полностью на основе западных технологий, другой — по оригинальному нашему проекту», — рассказывал о тех испытаниях советник директора Курчатовского института Андрей Гагаринский, пишет BBC. Взрывали тот, в котором были уверены – то есть скопированный у американцев. О конкретной дате испытаний знал очень ограниченный круг лиц, но все поняли, что событие приближается, основываясь на верном признаке — солдат на проходных объектов Семипалатинского полигона сменили полковники.

Несмотря на такую секретность, в США узнали о советском взрыве уже 3 сентября, когда самолет специальной метеорологической разведывательной службы взял пробы воздуха в районе Камчатки. В них обнаружили изотопы, четко свидетельствовавшие о ядерном взрыве. 23 сентября об этом заявил президент США Гарри Трумэн. Он сказал: «У нас есть данные о том, что в последние недели в Советском Союзе произошел атомный взрыв. С тех пор как атомная энергия была освобождена человеком, следует ожидать эвентуального (возможного при определенных условиях – Ред.) развития этой новой силы другими нациями. Такая вероятность всегда принималась во внимание. Почти четыре года назад я указал, что ученые фактически единодушно считали, что существенные теоретические сведения, на которых основывается открытие, уже широко известны». На это в СССР среагировали сообщением в классическом стиле «ТАСС уполномочен заявить». Оно было довольно размытым. В начале отметили, что в СССР проводятся большие стройки, нуждающиеся в «больших взрывных работах с применением новейших технических средств». Но при этом напомнили заявление министра иностранных дел Молотова по поводу секрета атомной бомбы: «этого секрета давно уже не существует». Поэтому Ворошилов 8 марта 1950-го только подтвердил прямым текстом очевидное.

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», что стало общеупотребительным образом в западной прессе на ближайшие годы Холодной войны. На самом деле контекст, в котором прозвучало это заявление, был специфичным. Это была даже не речь, а своего рода «проповедь». Президент выступал перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде.

Разговор с аудиторией, разумеется, шел о морали и религии. Тема речи была «Религиозная свобода и Холодная война».

Классический республиканец Рейган в речи отстаивал традиционные ценности, поддержал введение молитв в школе и запрещение абортов. А дальше перешел к коммунизму как аморальной политической идеологии. Американский президент даже цитировал Ленина, доказывая: «советские лидеры открыто и публично провозгласили, что они признают моральным лишь то, что способствует мировой революции», а также «отвергают все, что исходит из морали, основанной на идее сверхъестественного — называя этим религию или идеи, находящиеся вне классовой концепции». Именно в этом контексте – разговора о безбожии коммунистов – американский президент и назвал СССР «империей зла».

Целиком этот эпизод его речи выглядел следующим образом: «Давайте вознесем наши молитвы во спасение всех тех, кто живёт в этих тоталитарных потёмках, помолимся, чтобы они открыли радость знакомства с Богом. Но до тех пор, пока они не сделают это, давайте будем уверены, что они проповедуют превосходство государства, объявляющего о своем превосходстве над личностью и предсказывающего в конечном счете своё превосходство над всеми народами в мире, они являются средоточием зла в современном мире… Итак, в своих обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла, чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием и тем самым устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом».

8 марта 1991 года на большую сцену впервые вышла Верка Сердючка. Подробнее.

Церковный праздник 8 марта

8 марта чтят память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомедийского. Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке. Он был учеником святого Тарасия, патриарха Константинопольского. Тарасий принял кафедру у патриарха, который не смог справиться с иконоборцами. Созвав Вселенский собор, новый патриарх решил вопрос. Феофилакт был учеником Тарасия. Он отправился с благословения патриарха в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет пребывания в монастыре рукоположен в епископа. Стал епископом Никомедийским. После смены императора и прихода к власти Льва V Армянина – иконоборца, ересь вспыхнула с новой силой. Присутствовавший на переговорах императора с очередным патриархом святой Феофилакт, разоблачая еретиков, предсказал Льву Армянину скорую гибель. За смелое пророчество святителя отправили в ссылку в крепость в Малой Азии. Там он пробыл 30 лет – до самой смерти.

Народные приметы

Какая погода 8 марта, таким будет и лето.

Если в этот день туман, то весной еще будут заморозки.

Если ударит мороз, то он продержится долго.

Что нельзя делать 8 марта

Нельзя злиться, ругаться, отказывать в помощи.

В этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальний путь и давать деньги взаймы.