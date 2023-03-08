Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории

8 марта – Международный женский день. В этот день, по одной из версий, в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль» за женские права. Также 8 марта первая женщина получила лицензию пилота, а на сцену в Украине впервые вышла Верка Сердючка.

Праздники и памятные даты 8 марта

8 марта под эгидой ООН проходит международный женский день. Дискуссии об этом «советском» празднике в украинском обществе ведутся не первый год. Однако во время недавнего опроса в «Дії» большинство принявших участие подтвердило: статус этого дня должен оставаться праздничным.

8 марта в истории

8 марта 1169 года началось разграбление Киева войсками полуполовецкого князя Андрея Боголюбского и его союзников — коалиции северо-руских князей. Сам Боголюбский был внуком Киевского князя Владимира Мономаха и сыном Юрия Долгорукого (которому приписывают основание Москвы) и половецкой княжны — дочери половецкого хана Аепы Осенева.

Боголюбский, как и его отец, не имел прав на Киевский княжеский престол – у Мономаха были старшие сыновья. Однако как отец, так и сын пытались захватить силой то, что им не принадлежало.

После смерти Долгорукого Боголюбский для начала вытеснил из Ростова и Суздаля своих младших братьев, а затем выгнал четырех братьев вместе с мачехой (второй женой Долгорукого) в Византию. Постепенно полуполовецкий князь захватывал соседние земли, создав свое княжество со столицей во Владимире. Далее, объединившись с рядом северо-руских князей, он пошел на Киев, чтобы выбить оттуда Мстислава Изяславовича — сына князя Изяслава, с которым за престол воевал Юрий Долгорукий. Все князья, участвовавшие в походе (из Мурома, Рязани, Смоленска, Полоцка, северские, черниговские и дорогобужские), были потомками или родственниками половецких ханов. После непродолжительной осады Киева дружина Мстислава отказалась воевать, а сам князь бежал. Защитники города сдались, считая, что, по тогдашней традиции, новый князь пришел править. Но «новый князь» отдал Киев на уничтожение — столицу Руси жгли и грабили пять дней, были убиты тысячи жителей. Из церквей и монастырей похищены книги, ризы, колокола и иконы. Среди украденного налетчиками в Киеве — Святая икона Божией Матери, которую впоследствии назвали «Владимирской иконой Пресвятой Богородицы» и объявили величайшей святыней Российской Империи.

8 марта 1857 года, по одной из версий истоков Международного женского дня, в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль». На протест вышли работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды. Они били в пустые кастрюли, требуя достойных условий труда и равной с мужчинами зарплаты. При этом есть исследования, авторы которых утверждают, что дату этому протесту «назначили» позже. Как бы то ни было, но уже в 1909 году «рядом» с исторической датой – 28 февраля – по инициативе Социалистической партии Америки отметили Национальный день женщины. А уже в 1910 году 8 марта по инициативе Клары Цеткин был объявлен Международным женским днем (решение принимали участницы Второй международной социалистической женской конференции в Копенгагене). Решением ООН эту дату закрепили как международную по инициативе Советского Союза. В СССР 8 марта праздновали с 1920-х. Закрепленное ООН название праздника – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

8 марта 1910 года французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота.

По информации Государственного музея авиации, будущий пилот увлеклась самолетами, побывав на выставке в Париже в 1908 году. Там Раймонда совершила несколько полетов на воздушных шарах и познакомилась с авиаторами, в том числе – Шарлем Вуазеном. В октябре 1909 года де Ларош обратилась к нему, чтобы он научил ее летать. Вскоре она уже впервые взлетела – сначала без разрешения своего учителя пролетела 300 метров над стадионом (хотя должна была просто ехать на самолете). Но уже на следующий день пролетела вдвое больше. 8 марта Аэроклуб Франции выдал де Ларош удостоверение пилота №36. После этого авиатор участвовала во многих авиационных соревнованиях. В июне 1919 года она поставила два мировых рекорда среди женщин: поднялась на высоту 4800 м и преодолела дистанцию в 323 км. 18 июля 1919 года де Ларош планировала сдавать экзамен на доступ к профессиональным полетам, однако разбилась на самолете с другим пилотом на аэродроме Кротуа. Не известно, пилотировала ли она, или же была пассажиром.

8 марта 1950 года маршал Климент Ворошилов в первый раз официально заявил о наличии в СССР атомной бомбы.

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде, назвал СССР «империей зла» и объявил своей главной задачей борьбу с ним.

8 марта 1991 года на большую сцену впервые вышла Верка Сердючка.

Явление звезды произошло в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя. Популярность к Верке пришла немного позже – широкая аудитория впервые узнала о ней 1 апреля 1993 года на конкурсе «Юморина» в Полтаве.

Церковный праздник 8 марта

8 марта христиане чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Он родился около 80 года в Малой Азии, в Смирне. Рано остался сиротой. Воспитала Поликарпа вдова Каллиста. После ее смерти парень раздал имущество бедным и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Епископ Смирнский Вукол рукоположил Поликарпа на дьякона, а затем пресвитера и завещал после своей смерти поставить ученика епископом на Смирнскую кафедру. Поликарп сопровождал в путешествиях Иоанна Богослова. Во время гонений на христиан, устроенных Марком Аврелием, за Поликарпом явились воины. Его страдания и смерть описаны в «Послании христиан Смирнской Церкви другим Церквям» — одном из древнейших памятников христианской письменности. Поликарпа приговорили к сожжению, однако пламя не коснулось святого, сомкнувшись в воздухе над его головой. Толпа требовала, чтобы его убили мечом. Когда Поликарпа ранили, выплеснулось столько крови, что она погасила пламя. Тело священномученика после смерти сожгли.

Народные приметы

Если воробьи вьют гнезда, то холодов больше не будет.

Сороки полетели в лес – к стойкому теплу.

Что нельзя делать 8 марта

Нельзя огорчаться и ссориться.