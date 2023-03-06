Большинство украинцев хочет оставить 8 марта выходным — Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о завершении опроса, посвященного 8 марта в «Дії».
«Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в Дії. Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов», — сообщил Федоров в telegram.
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Он отметил, что министерство делает все для того, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца. Сейчас в «Дії» продолжается опрос, посвященный дерусификации названия Южно-Западной железной дороги.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о завершении опроса, посвященного 8 марта в «Дії»".