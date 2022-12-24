Мэр города на Харьковщине запустил опрос, когда праздновать Рождество

Рождество — 25 декабря или 7 января? Такой опросник создал у себя в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Уважаемые жители и гости громады! Сейчас в Дії идет опрос о дате празднования Рождества. Интересно, какого мнения первомайцы о том, в какую дату праздновать Рождество. Выберите один из четырех вариантов ответа», — написал Бакшеев.

Казалось бы, при такой формулировке вариантов может быть только два: или 25-е, или 7-е. Однако мэр Первомайского предложил также праздновать дважды и дал шанс высказаться тем, кто Рождество не празднует вовсе.

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Отметим, что дискуссия вокруг даты празднования Рождества в Украине набирает обороты еще с момента получения томоса об автокефалии и создания Православной Церкви Украины. Начиная с 2017 года, 25 декабря в Украине — выходной день. Празднуют не только католики, но и большинство протестантских церквей. 18 октября 2022 года Синод ПЦУ принял решение №19 «О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 г.» В этом решении его авторы отметили, что учитывают многочисленные запросы и дискуссию в церкви и обществе, а также обострение «календарных споров» в обществе на фоне полномасштабной войны с РФ. Синод постановил: «там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста».