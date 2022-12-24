Мер міста на Харківщині запустив опитування, коли святкувати Різдво
Різдво – 25 грудня чи 7 січня? Такий опитувальник створив у себе в Телеграмі мер Первомайського Микола Бакшеєв.
“Шановні жителі та гості громади! Зараз в Дії триває опитування щодо дати святкування Різдва. Цікаво, якої думки первомайці стосовно того, в яку дату святкувати Різдво. Оберіть один з чотирьох варіантів відповіді”, – написав Бакшеєв.
Здавалося б, при такому формулюванні варіантів може бути лише два: або 25-те, або 7-ме. Однак мер Первомайського запропонував також святкувати двічі та дав шанс висловитися тим, хто не святкує Різдво зовсім.
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Зауважимо, що дискусія навколо дати святкування Різдва в Україні набирає обертів ще з моменту отримання томосу про автокефалію та створення Православної Церкви України. Починаючи з 2017 року, 25 грудня в Україні – вихідний день. Святкують не лише католики, а й більшість протестантських церков. 18 жовтня 2022 року Синод ПЦУ ухвалив рішення№19 “Про можливість здійснення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р.” У цьому рішенні його автори зазначили, що враховують численні запити та дискусію у церкві та суспільстві, а також загострення “календарних суперечок” у суспільстві на тлі повномасштабної війни з РФ. Синод ухвалив: “там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 19:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різдво – 25 грудня чи 7 січня? Такий опитувальник створив у себе в Телеграмі мер Первомайського Микола Бакшеєв".