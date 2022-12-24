У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні
Ухвалити відповідне звернення щодо російської церкви в Україні запропонували депутати фракції “ЄС” в облраді під час сесії 24 грудня.
“Наша фракція ЄС спробувала внести в порядок денний питання щодо звернення про заборону діяльності російської церкви в Україні. Оскільки аналогічне звернення підтримала одностайно Харківська районна рада, ми мали надію на результат. Але не так сталося, як гадалося. Всього 31 голос за внесення цього звернення в порядок дня. А потрібно не менше 46“, – повідомила депутат Харківської облради від “ЄС” Галина Куц.
Вона також зазначила, що попереду – голосування за перейменування театру Пушкіна.
Нагадаємо, Харківська облрада 24 грудня на сесії планує розглянути понад 30 питань.Пряма трансляція онлайн-сесії Харківської облради не ведеться. Тому детальна інформація про прийняті депутатами рішення і дискусії, що розгорнулися, очікується після опублікування відеозапису засідання.
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Ви читали новину: «У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ухвалити відповідне звернення щодо російської церкви в Україні запропонували депутати фракції “ЄС” в облраді під час сесії 24 грудня".