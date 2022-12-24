Live
  • Субота 24.12.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🔴

У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні

Політика 11:14   24.12.2022
Оксана Горун
У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні

Ухвалити відповідне звернення щодо російської церкви в Україні запропонували депутати фракції “ЄС” в облраді під час сесії 24 грудня.

Наша фракція ЄС спробувала внести в порядок денний питання щодо звернення про заборону діяльності російської церкви в Україні. Оскільки аналогічне звернення підтримала одностайно Харківська районна рада, ми мали надію на результат. Але не так сталося, як гадалося. Всього 31 голос за внесення цього звернення в порядок дня. А потрібно не менше 46“, – повідомила депутат Харківської облради від “ЄС” Галина Куц.

Вона також зазначила, що попереду – голосування за перейменування театру Пушкіна.

Нагадаємо, Харківська облрада 24 грудня на сесії планує розглянути понад 30 питань.Пряма трансляція онлайн-сесії Харківської облради не ведеться. Тому детальна інформація про прийняті депутатами рішення і дискусії, що розгорнулися, очікується після опублікування відеозапису засідання.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:41
Генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області
11:28
Депутати Харківської облради ухвалили бюджет на 2023 рік – Синєгубов
10:00
Харківська облрада спробує ухвалити бюджет і позбутися Пушкіна
09:56
Харківська облрада планує виключити сина мера Балаклії, який втік до РФ
20:17
Мільярди розподілили без депутатів, – Скоробагач пояснив, чому йде з облради

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ухвалити відповідне звернення щодо російської церкви в Україні запропонували депутати фракції “ЄС” в облраді під час сесії 24 грудня".