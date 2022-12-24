У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні

Ухвалити відповідне звернення щодо російської церкви в Україні запропонували депутати фракції “ЄС” в облраді під час сесії 24 грудня.

“Наша фракція ЄС спробувала внести в порядок денний питання щодо звернення про заборону діяльності російської церкви в Україні. Оскільки аналогічне звернення підтримала одностайно Харківська районна рада, ми мали надію на результат. Але не так сталося, як гадалося. Всього 31 голос за внесення цього звернення в порядок дня. А потрібно не менше 46“, – повідомила депутат Харківської облради від “ЄС” Галина Куц.

Вона також зазначила, що попереду – голосування за перейменування театру Пушкіна.

Нагадаємо, Харківська облрада 24 грудня на сесії планує розглянути понад 30 питань.Пряма трансляція онлайн-сесії Харківської облради не ведеться. Тому детальна інформація про прийняті депутатами рішення і дискусії, що розгорнулися, очікується після опублікування відеозапису засідання.