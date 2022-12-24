Харківська облрада спробує ухвалити бюджет і позбутися Пушкіна

О 10:00 розпочинається позачергова сесія Харківської облради. Депутати зібралися через невеликий проміжок після попередньої сесії, щоб ухвалити обласний бюджет на 2023 рік.

Окрім бюджету, на порядку денному сесії облради ще понад 30 питань. Значна частина – кадрові. Вони стосуються призначення керівників комунальних установ (лікарень, музеїв, шкіл). Також депутати мають здійснитии певні зміни в складі, а також роботі самої облради.

Серед питань – дострокове припинення повноважень депутата Володимира Скоробагача, який обрався до облради від забороненої “ОПЗЖ”. Днями він повідомив, що вирішив піти з облради після того, як бюджетні мільярди розподілили, не спитавши думки депутатів.

Крім того, мають внести зміни до складу комісій облради, прибравши звідти депутатів, яких раніше “відкликали з народної ініціативи”. Мова про двох ексдепутатів від “Блоку Кернеса” – сина мера-колаборанта, що втік, з Балаклії Івана Столбового Павла і батька екснардепа Дмитра Святаша, який втік до РФ, Володимира. А також – ексдепутата від “Блоку Світличної” Олександра Туринського, який був ректором ХНУВС і отримав підозру після катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом.

Також депутати мають вкотре розглянути “вічне питання” перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна. Проєкт рішення передбачає позбавити театр слова “російський” та імені Пушкіна. Зазначимо, що це вже третя спроба перейменувати театр. Вперше для цього не вистачило голосів, а представники “Блоку Кернеса” цитували на сесії “Я помню чудное мгновенье”. Друга завершилася тим, що проєкт рішення то з’являвся на порядку денному сесії, то зникав із нього. У результаті з голосування проєкт зняли – голова облради зазначила, що так вирішили, “щоб уникнути судових спорів” . Після цього громадськість та діячі культури та мистецтва Харкова написали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському, де поскаржилися на депутатів.

Пряма трансляція онлайн-сесії Харківської облради не ведеться. Тому детальна інформація про прийняті депутатами рішення і дискусії, що розгорнулися, очікується після опублікування відеозапису засідання.